Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за допинг

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять 14 декабря в первом чтении законопроект о штрафах от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для спортсменов, тренеров и врачей за допинг, сообщает ТАСС. Авторами законодательной инициативы выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, глава комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Позднее к ним присоединился ряд других депутатов. На законопроект поступило положительное заключение правительства.

Согласно тексту законопроекта, "нарушение спортсменом... требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использование или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода... если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" наказывается штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Аналогичные санкции предусмотрены для спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области физической культуры за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, если их действия не содержали уголовно наказуемого деяния.

Такие же штрафы для спортсменов, тренеров и специалистов планируется ввести за "распространение запрещенной субстанции или запрещенного метода".