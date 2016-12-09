Иван Скобрев: "Будь какие-то махинации на государственном уровне, то ко мне кто-нибудь бы подошел"

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев заявил, что не верит в существование допинг-системы в России на государственном уровне. Он добавил, что никогда не сталкивался с ее проявлениями. Об этом сегодня заявил независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен.

– Как я могу в это верить? – приводит "Р-Спорт" слова Скобрева. – Я с таким не сталкивался, а я был на протяжении многих лет в системе. Будь какие-то махинации на том уровне, на котором говорят, думаю, кто-то подошел бы ко мне и предложил что-то в этом роде. Я ведь был претендентом на медали. Тогда к кому они подходили? Я во все это не верю, я с таким не сталкивался.

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