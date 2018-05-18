Глава ВАДА: "Письмо от России, возможно, самое важное, что у нас есть"

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди подчеркнул: письмо от российских спортивных властей может стать прорывом в процессе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Вчера в Монреале состоялся совет учредителей ВАДА. На нем было объявлено, что РУСАДА, лишенное своего статуса в ноябре 2015 года, пока остается не соответствующим кодексу ВАДА. Российской стороне необходимо выполнить два условия дорожной карты.

Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли сообщил на совете, что комитет по соответствию ВАДА получил письмо от России , которое касается других пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА.

- Надеюсь, письмо изменит ход процесса. Мы ведем переписку большую часть этого года. Было много различных толкований слов, но это, возможно, самое важное, что у нас когда-либо было, - цитирует Риди Reuters.