ФТАР подала в Минспорт список атлетов для оказания им помощи

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) направила в Министерство спорта РФ список, состоящий из восьми фамилий, для оказания помощи спортсменам, отстраненным от Олимпиады-2016. Ранее Международная федерация тяжелой атлетики не допустила сборную России к Играм-2016. Кроме того, из-за допингового скандала спортсмены могут быть дисквалифицированы на один год.

- Список атлетов, которые готовились к Олимпиаде и были в команде, подан в министерство спорта, решения мы не получили, - приводит "Р-Спорт" слова главы ФТАР Максима Агапитова. - Надеемся, что нас удостоят какой-то поддержки. Не могу говорить именно о денежной компенсации, но тут вопрос о какой-то поддержке. Мы не можем определять форму, но список из восьми спортсменов был подан.