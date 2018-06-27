15:12 | ДОПИНГ

Елена Вяльбе: "Родченков в любом случае будет в аду"


Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала "СЭ" новость о попытке самоубийства информатора ВАДА Григория Родченкова.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Родченков пытался совершить самоубийство? Что об этом известно

– Совесть, наверное, мучает, ночами не спит. Вот у него и приходят всякие мысли, – отметила Вяльбе. – Я не готова давать развернутые комментарии по этой теме. Кто-то написал, никому неизвестно, были ли эти факты на самом деле…. Могу сказать, что он в любом случае будет в аду. Сам он покончит или умрет своей смертью. Он никогда не попадет в рай, потому что такие люди, в любом случае будут наказаны богом. (Арман МКРТЧЯН)

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