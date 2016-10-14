Эксперт FIS по вопросам допинга: "Йохауг может быть дисквалифицирована на четыре года"

Эксперт Международной лыжной федерации (FIS) по вопросам допинга Расмус Дамсгор считает, что норвежка Тереза Йохауг может быть дисквалифицирована на четыре года. Накануне Йохауг была уличена в употреблении допинга.

– Клостебол – анаболический стероид, и его наличие в анализе мочи, согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, как правило означает четырехлетнюю дисквалификацию при условии, что ранее претензий к атлету не было, – приводит ТАСС слова Дамсгора со ссылкой на шведское телевидение.

Напомним, Йохауг утверждает, что использовала крем "Трофодермин" для лечения солнечных ожогов на губах во время сбора в Италии.