18:46 | ДОПИНГ

Эксперт FIS по вопросам допинга: "Йохауг может быть дисквалифицирована на четыре года"

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Эксперт Международной лыжной федерации (FIS) по вопросам допинга Расмус Дамсгор считает, что норвежка Тереза Йохауг может быть дисквалифицирована на четыре года. Накануне Йохауг была уличена в употреблении допинга.

– Клостебол – анаболический стероид, и его наличие в анализе мочи, согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, как правило означает четырехлетнюю дисквалификацию при условии, что ранее претензий к атлету не было, – приводит ТАСС слова Дамсгора со ссылкой на шведское телевидение.

Напомним, Йохауг утверждает, что использовала крем "Трофодермин" для лечения солнечных ожогов на губах во время сбора в Италии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3706211

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