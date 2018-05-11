16:40 | ДОПИНГ

Дмитрий Губерниев: "Кудрявый Родченков все наврал!"

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что информатор ВАДА Григорий Родченков все наврал. Ранее СК РФ направил документы в агентство. Имеющиеся в них данные, как сообщает сайт ведомства, опровергают слова информатора Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи.

"Кудрявый Родченков все наврал! Следственный комитет РФ во всем разобрался!" - написал Губерниев в Инстаграме.

Григорий Родченков является информатором ВАДА по делу о допинге в российском спорте.  Учитывая его показания, комиссия МОК под руководством Денниса Освальда пожизненно дисквалифицировала 43 спортсмена из России, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. При этом позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции 39 спортсменов (28 полностью, 11 - частично) и снял с них санкции, но они все равно не были приглашены на Игры-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

Адвокат: "Мы уверены в безопасности Родченкова"//
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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avlaq

Если "главный лыжник" страны сказал, значит так оно и есть.

18:24

Бен Ричардс

Сразу вспомнилось, что сказал Лёлик в незабвенной сцене на рыбалке в "Бриллиантовой руке", когда услышал крики своего подельника Гены Козодоева "Помогите! Спасите!"

17:59

Thomas_Boy_

Эпотажность Губернеева не толька лебирастам паджегает зады.

17:57

sergs1

Опросив 1000 свидетелей, СК РФ во всем, наконец-то, разобрался- Кудрявый врал!)

17:03

Thomas_Boy_

Следственный комитет РФ во всем разобрался! ____________ Ну теперь я спокоен. Если СК РФ сказал "Не было", значит, не было.

16:54

Slim Taller

Жги ещё,холуй!

16:52

Eggorr

И про Слесаренко выдумал влосатик - у нее не туринабол в крови, а кровь в туринаболе.

16:49

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