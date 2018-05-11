Дмитрий Губерниев: "Кудрявый Родченков все наврал!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что информатор ВАДА Григорий Родченков все наврал. Ранее СК РФ направил документы в агентство. Имеющиеся в них данные, как сообщает сайт ведомства, опровергают слова информатора Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи.

"Кудрявый Родченков все наврал! Следственный комитет РФ во всем разобрался!" - написал Губерниев в Инстаграме.

Григорий Родченков является информатором ВАДА по делу о допинге в российском спорте. Учитывая его показания, комиссия МОК под руководством Денниса Освальда пожизненно дисквалифицировала 43 спортсмена из России, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. При этом позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции 39 спортсменов (28 полностью, 11 - частично) и снял с них санкции, но они все равно не были приглашены на Игры-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

Адвокат: "Мы уверены в безопасности Родченкова"//

Григорий Родченков: Все мои показания подлинны//

Елена Вяльбе: Будем обращаться в суд после заявлений Родченкова