Дмитрий Губерниев: "Кудрявый Родченков все наврал!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что информатор ВАДА Григорий Родченков все наврал. Ранее СК РФ направил документы в агентство. Имеющиеся в них данные, как сообщает сайт ведомства, опровергают слова информатора Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи.
"Кудрявый Родченков все наврал! Следственный комитет РФ во всем разобрался!" - написал Губерниев в Инстаграме.
Григорий Родченков является информатором ВАДА по делу о допинге в российском спорте. Учитывая его показания, комиссия МОК под руководством Денниса Освальда пожизненно дисквалифицировала 43 спортсмена из России, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. При этом позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции 39 спортсменов (28 полностью, 11 - частично) и снял с них санкции, но они все равно не были приглашены на Игры-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).
Адвокат: "Мы уверены в безопасности Родченкова"//
Григорий Родченков: Все мои показания подлинны//
Елена Вяльбе: Будем обращаться в суд после заявлений Родченкова
avlaq
Если "главный лыжник" страны сказал, значит так оно и есть.
18:24
Бен Ричардс
Сразу вспомнилось, что сказал Лёлик в незабвенной сцене на рыбалке в "Бриллиантовой руке", когда услышал крики своего подельника Гены Козодоева "Помогите! Спасите!"
17:59
Thomas_Boy_
Эпотажность Губернеева не толька лебирастам паджегает зады.
17:57
sergs1
Опросив 1000 свидетелей, СК РФ во всем, наконец-то, разобрался- Кудрявый врал!)
17:03
Thomas_Boy_
Следственный комитет РФ во всем разобрался! ____________ Ну теперь я спокоен. Если СК РФ сказал "Не было", значит, не было.
16:54
Slim Taller
Жги ещё,холуй!
16:52
Eggorr
И про Слесаренко выдумал влосатик - у нее не туринабол в крови, а кровь в туринаболе.
16:49