Cпецслужбы России пока не получали запросов на расследование кибератак на ВАДА

Российские спецслужбы пока не получали официальных запросов от иностранных следственных органов об оказании помощи в расследовании хакерских атак на базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. В документах говорится, что организация разрешала принимать запрещенные вещества американским олимпийским чемпионкам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.

Позже хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая серебряного призера Олимпиады-2016 Мишу Алояна.

"На данный момент по официальным каналам, которые используются для международных контактов, таких обращений в российские спецслужбы не поступало", - приводит "Р-Спорт" слова источника в правоохранительных органах.

Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли выразил уверенность, что кибератаки идут из России, и призвал российские власти сделать все возможное для прекращения деятельности хакеров.