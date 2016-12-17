10:10 | ДОПИНГ

Что нашли в организме Поветкина

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Сегодня стало известно, что допинг-проба Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Вещество относится к разряду селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Эти препараты похожи по своему эффекту на анаболические стероиды и могут использоваться в тренировках для наращивания мышечной массы, сжигания жира или укрепления костей.

С 2008 года SARMs внесены в список запрещенных препаратов ВАДА. В России остарин приравнен к анаболическим стероидам и с августа 2016 года внесен в список сильнодействующих веществ.

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