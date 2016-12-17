Что нашли в организме Поветкина

Сегодня стало известно, что допинг-проба Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Вещество относится к разряду селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Эти препараты похожи по своему эффекту на анаболические стероиды и могут использоваться в тренировках для наращивания мышечной массы, сжигания жира или укрепления костей.
С 2008 года SARMs внесены в список запрещенных препаратов ВАДА. В России остарин приравнен к анаболическим стероидам и с августа 2016 года внесен в список сильнодействующих веществ.
Leo Hawk
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ. - потому что это заговор ВАДЫ и Родченкова, что непонятно? :)
14:48 17 декабря
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???
14:47 17 декабря
Leo Hawk
PallMall, похоже таких как я большинство. А верующих в чистоту российского спорта всё меньше :)
14:26 17 декабря
PallMall
Лео, ты наивный чудак.
13:30 17 декабря
Leo Hawk
Gogy, ты просто больной. Пробирки в лабораториях проверяют анонимно. Не знают лаборанты чья это моча, "великого русского витязя с духовными скрепами" или бездуховного наймита мировой закулисы :)
12:50 17 декабря
Gogy
Надо было бы быть имбецилом,чтобы в нынешних условиях принимать остарин. В команде Поветкина таких нет. Пробирки у ВАДА проверять надо,чтобы не подсыпали чего-нибудь. ВАДА на службе ЦРУ,значит все допинг-офицеры-офицеры ЦРУ. Для чего и РУСАДА отстранили....
11:13 17 декабря