10:10 17 декабря | ДОПИНГ

Что нашли в организме Поветкина

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Сегодня стало известно, что допинг-проба Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Вещество относится к разряду селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Эти препараты похожи по своему эффекту на анаболические стероиды и могут использоваться в тренировках для наращивания мышечной массы, сжигания жира или укрепления костей.

С 2008 года SARMs внесены в список запрещенных препаратов ВАДА. В России остарин приравнен к анаболическим стероидам и с августа 2016 года внесен в список сильнодействующих веществ.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Leo Hawk

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ. - потому что это заговор ВАДЫ и Родченкова, что непонятно? :)

14:48 17 декабря

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???

14:47 17 декабря

Leo Hawk

PallMall, похоже таких как я большинство. А верующих в чистоту российского спорта всё меньше :)

14:26 17 декабря

PallMall

Лео, ты наивный чудак.

13:30 17 декабря

Leo Hawk

Gogy, ты просто больной. Пробирки в лабораториях проверяют анонимно. Не знают лаборанты чья это моча, "великого русского витязя с духовными скрепами" или бездуховного наймита мировой закулисы :)

12:50 17 декабря

Gogy

Надо было бы быть имбецилом,чтобы в нынешних условиях принимать остарин. В команде Поветкина таких нет. Пробирки у ВАДА проверять надо,чтобы не подсыпали чего-нибудь. ВАДА на службе ЦРУ,значит все допинг-офицеры-офицеры ЦРУ. Для чего и РУСАДА отстранили....

11:13 17 декабря

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