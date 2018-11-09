Частичная приостановка работы лаборатории в Стокгольме остается в силе - ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) оставило в силе частичную приостановку деятельности лаборатории допинг-контроля в Стокгольме (Швеция), информирует официальный сайт организации.

Частичное приостановление будет оставаться в силе в течение шести месяцев с даты первоначального уведомления о предварительном решении о приостановлении (1 августа 2018 года) или до тех пор, пока председатель Исполнительного комитета ВАДА не примет решение о восстановлении аккредитации лаборатории на основе доказательств того, что необходимые улучшения были реализованы для полностью совместимого метода.



В сообщении отмечается, что Стокгольмская лаборатория может продолжать брать другие пробы в обычном режиме, все допинг-пробы, требующие указанного анализа, будут отправлены в другие аккредитованные ВАДА. Это делается для того, чтобы обеспечить качественный анализ проб, который также поможет сохранить доверие спортсменов.

Напомним, что ВАДА несет ответственность за аккредитацию и повторную аккредитацию антидопинговых лабораторий, тем самым гарантируя, что они соответствуют самым высоким стандартам качества. Когда лаборатория не отвечает требованиям, организация может приостановить ее работу.



Антидопинговая лаборатория в Стокгольме имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.