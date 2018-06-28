CAS может признать несостоятельным метод обнаружения запрещенных веществ, разработанный Родченковым

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) продолжает изучение материалов дела трех российских спортсменок Екатерины Гниденко, Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой. Они подали апелляцию, оспаривая методы обнаружения ряда запрещенных анаболических стероидов, которые использовались при перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. В своей жалобе спортсменки указывают, что такой метод спустя продолжительное время после сдачи проб ненаучен и ненадежен.

Как сообщает Inside the Games, если апелляция россиянок будет удовлетворена, это произведет революцию в исследовании допинг-проб и приведет к закрытию сотен дел, основанных на используемом методе, к разработке которого причастен информатор ВАДА, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В CAS отметили, что материалов дел слишком много, поэтому там пока не готовы прогнозировать дату вынесения вердикта. Отметим, что тем временем истек двухлетний срок дисквалификации велогонщицы Гниденко, которая уже в июне приняла участие в ряде соревнований.