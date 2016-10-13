CAS дисквалифицировал пятерых российских ходоков за допинг

Спортивный арбитражный суд Лозанны принял решение о дисквалификации российских легкоатлетов Ивана Носкова, Михаила Рыжова, Веру Соколову, Дениса Стрелкова и Эльмиру Алембекову за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Все спортсмены отстранены от соревнований на четыре года.

Дисквалификация отсчитывается с 17 июля 2016 года. Кроме того, все результаты российских ходоков в период со 2 июня 2015 года по 15 июля 2015 года будут аннулированы. Напомним, что все спортсмены сдали положительные допинг-тесты на эритропоэтин 2 июня 2015 года.