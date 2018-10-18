Бюджет РУСАДА в 2019 году составит 514 миллионов рублей

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что бюджет организации в 2019 году составит около 514 миллионов рублей. В следующем году будут увеличены расходы на допинг-тестирование.

– Все детали бюджета на следующий год я не готова вам огласить, – цитирует ТАСС Пахноцкую. – Размер его является открытой информацией и каждый год секвестируется на 4%. Конечно, у нас в следующем году будут увеличены расходы на тестирование, так как мы на 2019 год запланировали рост числа отбираемых допинг-проб. Также основными расходными статьями бюджета будут образовательная деятельность и расследования.