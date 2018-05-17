Бессеберг покинул совет учредителей ВАДА

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг официально покинул состав совета учредителей Международного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает Inside The Games. В совете его заменит глава Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дийкема.
Напомним, что Бессеберг был отстранен от своей должности из-за подозрений в коррупции. Он больше не может представлять Всемирную ассоциацию зимних олимпийских видов спорта (AIOWF) в ВАДА.
Американка Анджела Руджиеро, британец Адам Пенгили и француз Тони Эстанге также покинули совет учредителей ВАДА.
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загадочный лысый ассятин
Пусть лепший корешь -- мутло к себе возьмёт.. ОНИ за 6 лет ТАКОГО понастроят!!!!
11:47
Slim Taller
Возьмите его куда-нибудь в Газпром.Он честно отработал свои серебренники.
11:34