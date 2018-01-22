Артем Кузнецов: "На слушании в CAS было боязно"

Россиянин Артем Кузнецов после слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) отметил, что в антидопинговом деле уже мало что зависит от спортсменов. Также он подчеркнул, что судебные разбирательства с Международным олимпийским комитетом (МОК) не дали ему получить удовольствие от попадания в призы на Кубке мира.

- Было боязно. Скрывать нечего, но процесс большой, было дискомфортно, - цитирует РИА "Новости" Кузнецова. - Адвокаты хорошо помогали и будут помогать. А насколько все это поможет, увидим. Теперь от нас мало что зависит. На этапе Кубка мира в Эрфурте попал в призы. Там многих сильных спринтеров не было, но все равно конкуренция была серьезная - были и голландцы, и сильные финн с норвежцем. Тридцать минут был счастлив своему результату, потом убрал эйфорию и стал готовиться к слушаниям.

Напомним, сегодня в Женеве прошло заседание CAS относительно российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил. Результат слушаний будет оглашен позднее.