12:40 | ДОПИНГ

Александр Легков – о решении CAS: "Это как второй день рождения!"

4

Лыжник Александр Легков говоря о решении CAS, который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных МОК от участия в Олимпийских играх, поблагодарил общественность за поддержку. Спортсмен был очень эмоционален, едва сдерживая слезы радости.

– Я надеялся, что так и будет. Сейчас мне нужно этот момент пережить. Я очень счастлив, – сказал лыжник в эфире "Матч ТВ". – Благодарю всех, кто меня поддерживал. Это как второй день рождения! Всем огромное спасибо за поддержку, за теплые слова. Это прекрасный день, мне нужно пережить это.

Опрос

4 золота и 22 медали. На что способна Россия на Олимпиаде-2018?
голосовать
4
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Redeemer

А чего радоваться-то? На Олимпиаду всё равно не пустят. Разве что пару лет в кубке покататься...

16:36

marko1772

Саша,с Днюхой тебя!!!

14:38

AndruFka

Саша, правда восторжествовала! Бороться и искать, найти и не сдаваться - это про тебя!

14:05

super_bear

Сашка , давай возобновляй карьеру!

13:07