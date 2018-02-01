Александр Легков – о решении CAS: "Это как второй день рождения!"

Лыжник Александр Легков говоря о решении CAS, который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных МОК от участия в Олимпийских играх, поблагодарил общественность за поддержку. Спортсмен был очень эмоционален, едва сдерживая слезы радости.

– Я надеялся, что так и будет. Сейчас мне нужно этот момент пережить. Я очень счастлив, – сказал лыжник в эфире "Матч ТВ". – Благодарю всех, кто меня поддерживал. Это как второй день рождения! Всем огромное спасибо за поддержку, за теплые слова. Это прекрасный день, мне нужно пережить это.