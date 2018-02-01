Александр Легков – о решении CAS: "Это как второй день рождения!"

Лыжник Александр Легков говоря о решении CAS, который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных МОК от участия в Олимпийских играх, поблагодарил общественность за поддержку. Спортсмен был очень эмоционален, едва сдерживая слезы радости.
– Я надеялся, что так и будет. Сейчас мне нужно этот момент пережить. Я очень счастлив, – сказал лыжник в эфире "Матч ТВ". – Благодарю всех, кто меня поддерживал. Это как второй день рождения! Всем огромное спасибо за поддержку, за теплые слова. Это прекрасный день, мне нужно пережить это.
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Redeemer
А чего радоваться-то? На Олимпиаду всё равно не пустят. Разве что пару лет в кубке покататься...
16:36
marko1772
Саша,с Днюхой тебя!!!
14:38
AndruFka
Саша, правда восторжествовала! Бороться и искать, найти и не сдаваться - это про тебя!
14:05
super_bear
Сашка , давай возобновляй карьеру!
13:07