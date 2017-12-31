Адвокат Родченкова призвал президента МОК уйти в отставку из-за слишком мягких санкций в отношении России

Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова, призвал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха подать в отставку. Он обвинил МОК в том, что он преклоняется перед Россией.
Ранее Уолден заявил, что МОК следовало бы сделать больше для защиты бывшего директора российской антидопинговой лаборатории. По его словам, Родченков подвергался многочисленным угрозам.
- Никаких сомнений не осталось в политизированности МОК, это наблюдается на протяжении долгих лет, - цитирует Inside the games Уолдена. - Вспомните, что комитет наложил многолетнюю и продолжающуюся полную дисквалификацию Кувейта. Действия этой страны были менее серьезными, чем преступления России.
МОК жалок, комитету необходима смена лидера. Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Олимпиада превращается в дешевый карнавал из-за их уничтожения. Сейчас МОК и ФИФА просто хотят заставить Родченкова замолчать.
Адвокат Родченкова: "В России моего клиента ждут пытки и смерть" //
МОК ответил на обвинения в бездействии со стороны адвоката Родченкова
sukhoy63
Beard это не газетные сплетни, а чисто Гришины слова, вы же русофобы проглатываете все, что он мелет, так что не надо раздувать здесь щеки и требовать данные каких то мифических расследований. И потом, официальные данные могут оказаться лживыми, как это часто бывает.
21:45
Beard
sukhoy63...........Нахмненадогазетныесплетни..................вывсёврете................данные официальных расследований в студию.................Президент МОК с 1980 по 2001 Самаранч прикормленный СССР на службе КГБ (В книге «КГБ играет в шахматы» (авторы Б. Гулько, В. Корчной, В. Попов, Ю. Фельштинский) утверждается, что Самаранч был завербован в качестве агента КГБ и оказывал всемерную поддержку СССР. Завербованному Самаранчу голосами СССР и других социалистических стран была обещана должность президента МОК.)Один из самых "медалоёмких" на ОИ вид - тяжёлая атлетика. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала на год сборные девяти стран, сообщает ТАСС.Спортсмены из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, Турции и Украины.Косвенные данные засуньте себе на косую .......
20:41
sukhoy63
Beard специально для тебя фома неверующий -"...хотя все высокопоставленные функционеры МОК и международных спортивных федераций понимали,что отрицательный результат анализа во время соревнований, свидетельствует только о том. что спортсмены заблаговременно прекратили прием запрещенных допинговых препаратов, сор из своей избы никому выносить не хотелось. Федерация штанги - одного из самых анаболоемких видов спорта - просто скрывала положительные результаты. ИААФ, привлекавшая большое количество богатых спонсоров, делала тоже самое на первом чемпионате мира в Хельсинки в 1983г. Истину мы не знаем до сих пор; по косвенным данным, во время того чемпионата было 38 положительных проб, причем 17 из них принадлежали кому?.. - нет, не угадали, - легкоатлетам из США. Звездопад мог быть неописуемым, но ныне покойный Примо Небиоло, президент ИААФ, положивший много сил на организацию того первого в истории мирового чемпионата, торжественно и спокойно объявил, что положительных проб нет." (Журнал muscle nutrition 2001г). А автор знаешь кто? Кто бы мог подумать....Г. Родченков. Если ты считаешь, что это ни о чем не говорит, и это косвенные улики и не доказательство, то точно по таким же косвенным уликам в наше время спокойно отстраняют пожизненно спортсменов из России. В том же духе, со ссылкой на источники, могу написать про Лос-Анжелес 1984, да надоело по клаве стучать....
18:33
staerswimmer23
Сдох уже давно Родченков, только адвокат ЦРУшный за него говорит
16:21
Beard
spetrov...стоящий в дверях....уходя - уходи(не забудь вазелином смазаться).......чё людей зря обнадёживаешь?
16:09
Beard
Островзаячий.......................сосать,боятся..не перевелись богатыри на Земле Русской!
16:06
Beard
spetrov...................sperm........................."На первом чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983 году выявили большое количество положительных допинг-проб, но ни одна из них не была оглашена. А во время лос-анджелесской Олимпиады просто пропали все документы пойманных спортсменов – и нет больше положительных проб...................официальные пруфы в студио,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..или пять пернул и слился?
16:04
Островзаячий
И остался Весёлый си один одинешенек. Сидит возле тернового куста, наряжает. Сам себе подарки под куст кладёт. С грустью поглядывает на фото Родченкова в рамке и мечтает : вот бы Гриша был рядом.
15:33
spetrov
Ну и уже будучи в дверях напоминаю тебе, что речь с самого начала у нас шла про адвоката Родченкова, который лезет не в свое дело. На всякий случай напоминаю, если вдруг у тебя возникнет очередная идея насчет чьего-то флейма.
15:26
Весёлый©
ыыы
15:08
spetrov
Весёлый©, еще раз, уже уходя. Я в отличие от тебя Хартию читал. Причем не только первую главу, в отличие от оппонентов, что важно. Поэтому твои мысли общего характера не тянут. Извини, но опять плаваешь по верхам, стараясь подогнать решение под написанный в конце методички ответ. Адью и на этот раз. Надо родных поздравлять.
15:03
Весёлый©
Оставим spetrov(а) размышлять о бренности его бытия.
14:57
Весёлый©
"Спортивные организации внутри Олимпийского движения должны иметь права и обязательства, свойственные автономным организациям" ___ см. пункт ниже
14:55
Весёлый©
"Организация и руководство спортом должны контролироваться независимыми спортивными организациями." ___ Россиюшка В ПРИНЦИПЕ не соответствует.
14:54
Весёлый©
"то требует взаимопонимания, духа дружбы, солидарности и честной игры." ___ Россиюшка не соответствует в последнем пункте.
14:53
Весёлый©
"созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства" ___ Россиюшка не соответствует, т.к. обманывает.
14:52
spetrov
На всякий случай еще раз напомню слова самого Родченкова: "В 90-е были люди, которые ехали на соревнования и четко знали, что проверять их там не будут. Или же пробы брали, но в лабораторию они не попадали. Другой вопрос: кто разрешал это делать. Не секрет, что положительные пробы на предварительных соревнованиях были, например, у Карла Льюиса". "На первом чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983 году выявили большое количество положительных допинг-проб, но ни одна из них не была оглашена. А во время лос-анджелесской Олимпиады просто пропали все документы пойманных спортсменов – и нет больше положительных проб. Скелетов в шкафу хранится много, но вот кто этим управлял, сейчас сказать сложно". Думаю, о них будет тоже полезно помнить, когда в голову в очередной раз придет идея о торговцах олимпийскими идеалами. На этом все здесь.
14:52
Островзаячий
Serenky25 : А кстати где он сейчас? Хочу с НГ поздравить и подарок передать________ Не забудьте, лучший подарок для Родченкова - это олимпийские медали завёрнутые в чистосердечные признания со всеми подробностями приема допинга.
14:52
Весёлый©
"олимпизм стремится к созданию образа жизни, основанного на радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера(!)и на уважении к всеобщим основным этическим принципам(!)." ___ Россиюшка не соответствует.
14:52
Весёлый©
spetrov ___ Ага, spetrov Хартию не читал. Но всё равно предлагает слиться оппоненту.гг
14:48
spetrov
Нет, Весёлый©, идеалы преданы не Россией. Другими странами и органами. Это совершенно очевидно. Я не поленился ранее продемонстрировать это в том числе и с применением цитат из Олимпийской Хартии, а то унас были желающие ее прочитать, но как всегда дальше первой страницы не ушли. Повторяться не буду. Ты, возможно, предлагаешь снова пройти весь путь, который мы проходили в дискуссиях за это время. Я не хочу тратить свое время. На мой взгляд, все очевидно. Твоя позиция не выдерживает критики. Будем считать и этот разговор закрытым.
14:45
Весёлый©
spetrov ___ BREAKING NEWS! spetrov(у) опять нечего сказать по сабжу!
14:40
spetrov
Весёлый©, нукать ты своей жене будешь, если она у тебя есть. А я что мог и хотел сказать для раскрытия - все ниже.
14:33
Весёлый©
Вот, смотри, разжевываю в последний раз. // "Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах." ___ Россиюшка предала олимпийски идеалы? - Предала.
14:32
Весёлый©
spetrov __ По постулатам, изложенным адвокатом же, ну!
14:30
spetrov
Serenky25 (14:20) Еще одна (скрытая) угроза? Не бережете товарища совсем.
14:23
spetrov
Весёлый©, по какому из них? По американцу вроде бы все сказал. Фейгин сам за себя говорит. Со своими прямыми обязаностями справляется плохо, но лезет в политику и понтов выше крыши.
14:22
Serenky25
А кстати где он сейчас? Хочу с НГ поздравить и подарок передать.
14:20
spetrov
Новоуепинни, как ни странно, твои натужные попыткип хоть как-то пошутить все также натужны и несмешны.
14:20
Весёлый©
spetrov ...У нас есть хорошие аналоги. Фейгин, например. ___ Ку, spetrov! Что имеешь сказать конкретно по сабжу?
14:01