Адвокат Родченкова призвал президента МОК уйти в отставку из-за слишком мягких санкций в отношении России

Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова, призвал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха подать в отставку. Он обвинил МОК в том, что он преклоняется перед Россией.

Ранее Уолден заявил, что МОК следовало бы сделать больше для защиты бывшего директора российской антидопинговой лаборатории. По его словам, Родченков подвергался многочисленным угрозам.

- Никаких сомнений не осталось в политизированности МОК, это наблюдается на протяжении долгих лет, - цитирует Inside the games Уолдена. - Вспомните, что комитет наложил многолетнюю и продолжающуюся полную дисквалификацию Кувейта. Действия этой страны были менее серьезными, чем преступления России.

МОК жалок, комитету необходима смена лидера. Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Олимпиада превращается в дешевый карнавал из-за их уничтожения. Сейчас МОК и ФИФА просто хотят заставить Родченкова замолчать.