МОК ответил на обвинения в бездействии со стороны адвоката Родченкова

МОК ответил адвокату информатора ВАДА Григория Родченкова Джиму Уолдену, который обвинил организацию в бездействии по вопросу защиты бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории от преследования в России. Уолден намекнул, что МОК даже было бы выгодно отсутствие связи с Родченковым.

– МОК категорически отрицает утверждение господина Уолдена о том, что не предпринимал никаких действий, – приводит Inside the Games заявление МОК. – Мы отрицаем нелепое утверждение о том, что МОК хочет, чтобы Родченков был "вне зоны доступа".

МОК координировал работу с ВАДА, который писал в ОКР и в Министерство спорта РФ о том, что Родченков заслуживает защиты как осведомитель. МОК поддерживает контакты с адвокатами Родченкова через своих юристов и никогда не отказывался от любого диалога.

МОК также хочет дать понять, что он не вправе защищать свидетелей и комментировать судебные решения и акты, принятые в США или России.

Адвокат Родченкова: "В России моего клиента ждут пытки и смерть"