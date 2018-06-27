Адвокат Родченкова опроверг информацию о попытке ученого совершить суицид

Джим Уолден, адвокат экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, опроверг информацию, что его клиент пытался совершить самоубийство. На портале Russia Today появилось интервью вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. Он рассказал, что по его источникам, Родченков пытался покончить с собой. Впоследствии в прессе появились даже возможные причины - иск на 30 миллионов долларов, предъявленный российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.

Впоследствии выяснилось, что информация о неудачном самоубийстве Родченкова оказалась фейком - изначально она была опубликована на юмористическом портале "Панорама", откуда RT взял большинство данных.

- Российские СМИ сообщили выдуманную новость о том, что Родченков попытался покончить с собой в США, - приводит "Новая Газета" слова Уолдена. - Это неправда. Родченков здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России.

Родченков стал главным информатором в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российской легкой атлетике.