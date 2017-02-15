Велогонщика из Австралии, который хочет выступать за Россию, не интересует полемика вокруг российского спорта

Двукратный чемпион мира в велоспорте на треке Шейн Перкинс подчеркнул, что его не интересует полемика вокруг российского спорта, и он готов стать его частью. 30-летний австралиец заявил о желании сменить спортивное гражданство на российское.

– В СМИ было много дискуссий на этот счет, но я не особо вдавался во все эти публикации, – приводит "Р-Спорт" слова Перкинса. – Я уверен в поддержке Федерации велосипедного спорта России, в поддержке спортсменов. Меня не волнует эта полемика, я горжусь тем, кто я есть, и эти разговоры этого не изменят.

На данный момент у меня уже есть российская международная лицензия. Сейчас мы находимся в процессе оформления документов для получения российского гражданства. Я с нетерпением жду момента, когда получу российский паспорт. Надеюсь, что смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной в будущем.