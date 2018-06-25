С российской велогонщицы Гниденко сняли отстранение от участия в соревнованиях

Российская велогонщица Екатерина Гниденко получила разрешение участвовать в соревнованиях. Ранее она была отстранена из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

- Гниденко получила разрешение от UCI на участие в соревнованиях, она выступит на чемпионате России и будет квалифицироваться на чемпионат Европы, - сказал главный тренер сборной России Сергей Ковпанец, слова которого приводит "Р-Спорт".

Россиянка была отстранена после перепроверки допинг-пробы 2012 года. Она оспаривает свое отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Российская спортсменка участвовала в Олимпиаде-20212 в Лондоне и завоевала серебро на чемпионате мира по велотреку в том же году.