Во Франции велогонщику во время тренировки сломали нос

Французский велогонщик Йоан Оффредо подвергся нападению во время сегодняшней тренировки. 30-летнему французу неизвестные с бейсбольной битой и канцелярским ножом разбили нос и нанесли множество гематом и порезов.

"Я начал кататься на велосипеде в возрасте 12 лет со всей опрометчивостью, что бывает в таком возрасте. Тогда даже не подозревал, что эта страсть выльется в профессию велосипедиста. Вряд ли я мог думать, что в своей карьере столкнусь с тем, что фантастические люди будут умирать в раннем возрасте (37-летний итальянец Скарпони на прошлой неделе погиб в ДТП во время тренировки. - Прим. "СЭ"). Мог ли я представить, что эта работа будет так опасна. Мог ли я представить, что в моей профессии мне придется рисковать своей жизнью.

Сегодня я стал жертвой агрессии со стороны людей с канцелярским ножом и бейсбольной битой во время тренировки с двумя своими друзьями... Результат - сломанный нос, какие-то проблемы с ребрами и кровоподтеки по всему телу, но помимо физических травм, испытываю огромное потрясение. Я не сержусь, мне просто грустно, что это случилось в таком красивом виде спорта, который я люблю. Не хочу, чтобы мои дети столкнулись с чем-то подобным... это слишком опасно. Теперь, когда выходишь утром на тренировки, уже не знаешь, вернешься ли домой. Просто грустно, что в стране права человека, права велосипедистов просто игнорируются", - написал Оффредо на своей странице в "Фейсбуке", прикрепив к сообщению фотографии.