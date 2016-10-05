11:25 | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

В следующем сезоне Чернецкий будет выступать за "Астану"

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Россиянин Сергей Чернецкий, ранее выступавший за "Катюшу", со следующего сезона будет представлять "Астану". Помимо Чернецкого команда подписала контракты с Жандосом Бижигитовым, Матти Брешелем и Пельо Бильбао.

- Чернецкий - российский гонщик, хорошо зарекомендовавший себя в горах, - приводит официальный сайт команды слова генерального менеджера Александра Винокурова. - Я думаю, он хороший гонщик, который может вырасти с нами до уровня того же Кангерта. Надеюсь, сможет быть хорошим помощником для Фабио Ару в горах, в командной гонке он также чувствует себя неплохо.

Дополнительная информация

http://astanafans.com/astana-podpisala-chetyrex-novyx-gonshhikov.html

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