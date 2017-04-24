Скарпони будет похоронен в форме "Астаны"

Победитель "Джиро д'Италия"-2011 Микеле Скарпони завтра будет похоронен в Филоттрано. Как сообщает L'Equipe, 37-летний итальянец будет погребен в футболке "Астаны", за которую выступал в последнее время.

Итальянский велогонщик в пятницу утром попал под микроавтобус во время тренировки. "Скорая помощь" оперативно подоспела на место происшествия, свидетелем которого стали десятки автомобилистов, но спортсмен умер мгновенно, и реанимация была бесполезна.

Стоит отметить, что неделю назад, 17 апреля, Скарпони стал победителем 1-го этапа Альпийского тура-2017. В итоговом протоколе гонки он стал 4-м.