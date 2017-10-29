Крис Фрум: "С нетерпением жду борьбы с Дюмуленом"

Четырехкратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум предвкушает борьбу с бельгийцем Томом Дюмуленом. Он выиграл последнюю веломногодневку "Джиро д’Италия".

– Том – это представитель нового поколения, – цитирует AFP Фрума. – Я с ним напрямую никогда не боролся, поэтому с нетерпением жду этого вызова. Мне пойдет на пользу конкуренция с сильным соперником. Его победа в "Джиро" меня не удивила. Он отличается от остальных моих конкурентов. Это один из немногих гонщиков, который опирается только на свои способности.