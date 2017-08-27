Фрум выиграл девятый этап "Вуэльты Испании"

Британец Крис Фрум из команды Sky выиграл девятый этап многодневки "Вуэльта Испании". Дистанцию в 174 км из Ориуэлы в Кумбре дель Соль он преодолел за 4 часа 7 минут 13 секунд.

Второе место занял колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-Scott. Он отстал на четыре секунды. Канадец Майкл Вудс из Cannondale-Drapac стал третьим с пятисекундным отставанием.

Российский гонщик швейцарской команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин стал пятым.

Фрум упрочил лидерство в общем зачете. Вторым идет Чавес, уступая 36 секунд. Третьим – ирландец Николас Роуч из BMC (отставание – 1 минута 5 секунд). Закарин занимает 10-е место (2 минуты 15 секунд).