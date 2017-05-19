Дело о подкупе Винокуровым Колобнева передано в уголовный суд Льежа

В отношении бывшего казахстанского велогонщика Александра Винокурова открыто уголовное дело. Решение о передаче дела в уголовный суд Льежа было принято на первичном рассмотрении, сообщает AFP.

Бывший гонщик команды "Астана" обвиняется в покупке победы в гонке "Льеж – Бастонь – Льеж" в 2010 году. Он якобы заплатил 150 тысяч евро россиянину Александру Колобневу, чтобы тот "сдал" гонку. Колобнев также должен предстать перед судом. У него и Винокурова есть 15 дней на то, чтобы оспорить передачу дела в уголовный суд.