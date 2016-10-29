В Москве откроется первый в России киберспортивный клуб

29 октября в Москве состоится открытие первого в России киберспортивного клуба GamerStadium. Он будет располагаться в ТЦ "Авиапарк". GamerStadium – это первая и единственная в России уникальная киберспортивная площадка, которая позволит регулярно проводить турниры, устраивать просмотр крупных чемпионатов и другие мероприятия для геймеров. К 2018 году клубы GamerStadium планируется открыть во всех городах, где пройдет чемпионат мира по футболу.

Генеральный партнер проекта GamerStadium – международная компания Riot Games, разработчик League of Legends, самой популярной игры в жанре MOBA в мире.