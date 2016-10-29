01:19 | КИБЕРСПОРТ

В Москве откроется первый в России киберспортивный клуб

0
0
0

29 октября в Москве состоится открытие первого в России киберспортивного клуба GamerStadium. Он будет располагаться в ТЦ "Авиапарк". GamerStadium – это первая и единственная в России уникальная киберспортивная площадка, которая позволит регулярно проводить турниры, устраивать просмотр крупных чемпионатов и другие мероприятия для геймеров. К 2018 году клубы GamerStadium планируется открыть во всех городах, где пройдет чемпионат мира по футболу.

Генеральный партнер проекта GamerStadium – международная компания Riot Games, разработчик League of Legends, самой популярной игры в жанре MOBA в мире.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ