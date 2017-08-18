Team Liquid начала строительство игрового дома в Северной Америке

Киберспортивная организация Team Liquid начала строительство многофункционального игрового дома для команд и персонала из региона Северная Америка. Здание, площадь которого составляет более восьмисот квадратных метров, находится в Лос-Анджелесе. Рядом расположен офис компании Riot Games – разработчика игры League of Legends. Проект продемонстрировал совладелец организации Стив "LiQuiD112" Аранцет.

В комплексе будет выделено место под тренировочные комнаты для составов по Counter-Strike и League of Legends. Здесь же будут располагаться офисы аналитиков и тренерского штаба по обеим дисциплинам, а также помещение для работы со вторыми составами "Ликвид". Управляющий и обслуживающий персонал будет находиться здесь же.

Напомним, в начале месяца состав Team Liquid по Dota 2 победил на чемпионате мира – The International 2017 – и заработал рекордную для киберспорта сумму более 10,8 миллиона долларов.