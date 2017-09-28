Шредер недоволен своим рейтингом в NBA 2K18

Разыгрывающий "Атланты"​ Деннис Шредер остался недоволен своим общим рейтингом в новом баскетбольном симуляторе NBA 2K18. Разработчики игры сделали виртуальной копии 24-летнего немца общий рейтинг 79 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").

"Вот именно поэтому я играю в FIFA, а не в NBA 2K18", - написал Шредер на своей странице в Твиттере.

Примечателен тот факт, что ранее некоторые футболисты из чемпионата Англии выразили недовольство своими рейтингами в FIFA 18.

Батшуайи не понравились свои показатели в FIFA 18 //

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" //

Деле Алли: "Отказываюсь играть за себя в FIFA 18 //

Алекс Ивоби: "Недоволен своим рейтингом в FIFA 18"