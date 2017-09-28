Шредер недоволен своим рейтингом в NBA 2K18

Разыгрывающий "Атланты" Деннис Шредер остался недоволен своим общим рейтингом в новом баскетбольном симуляторе NBA 2K18. Разработчики игры сделали виртуальной копии 24-летнего немца общий рейтинг 79 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").
"Вот именно поэтому я играю в FIFA, а не в NBA 2K18", - написал Шредер на своей странице в Твиттере.
Примечателен тот факт, что ранее некоторые футболисты из чемпионата Англии выразили недовольство своими рейтингами в FIFA 18.
Батшуайи не понравились свои показатели в FIFA 18 //
Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" //
Деле Алли: "Отказываюсь играть за себя в FIFA 18 //
Алекс Ивоби: "Недоволен своим рейтингом в FIFA 18"
That's the reason why I play @FIFAcom (FIFA) instead of @NBA2K 😴 pic.twitter.com/ShPK7BW3xG– Dennis Schröder (@DennisMike93) 27 сентября 2017 г.