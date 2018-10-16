Руководители Team Vitality о составе по CS:GO: "Это не краткосрочный проект"

Руководители Team Vitality рассказали HLTV.org, какие задачи ставят перед командой по CS:GO. Они сообщили, что ожидают от состава попадания в топ-10 рейтинга HLTV.org и побед в квалификациях на мейджоры. При этом представители клуба отметили, что не будут давить на игроков и требовать от них сиюминутных результатов.

- Это не краткосрочный проект. Мы хотим, чтобы эта команда постепенно росла и однажды достигла уровня мейджоров и вошла в топ-10 рейтинга HLTV.org, - приводит Cybersport.ru слова руководителей команды. - Все понимают, что на это потребуется время, и мы не собираемся лишний раз давить на игроков. Мы ожидаем, что игроки с самого начала будут усердно работать, чтобы извлечь как можно больше пользы из первого опыта совместной игры. Мы искренне верим в наш состав и считаем, что он сможет достичь успеха на мировой арене.