Футбольный клуб "Панатинаикос" открыл киберспортивное подразделение

Греческий футбольный клуб "Панатинаикос" сообщил об открытии киберспортивного подразделения, сообщает официальный сайт команды. Представители организации планируют развитие сразу по нескольким популярным дисциплинам: League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, FIFA, Dota 2. "Панатинаикос" является первым клубом из Греции, открывшим отделение компьютерного спорта. Самым значимым киберспортивным успехом представителей этой страны является второе место на осеннем The Boston Major коллектива Ad Finem.

- Панатинаикос, как и другие всемирно известные клубы, идет в ногу со временем, - заявил директор клуба Димитрис Балтакос. - Мы намерены дать греческим киберспортсменам дополнительную мотивацию и оргганизационную базу для успешных выступлений

Подобные подразделения уже открыты в московском "Спартаке", киевском "Динамо", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Валенсия", "Шальке", "Вольфсбург" и многих других футбольных клубах.