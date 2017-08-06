Владимир "No[o]ne" Миненко: "Матч с LGD Gaming был проблемным и нервным"

Игрок Virtus.pro Владимир "No[o]ne" Миненко подчеркнул после заключительного матча группового этапа The International 2017 против Invictus Gaming (1:1), что игра была проблемной и нервной. Вместе с тем, он выразил удовлетворение результатом, который позволил команде выйти в верхнюю сетку плей-офф. Следующим соперником "медведей" будет китайская LGD Gaming, которая заняла второе место в группе А.

Седьмой чемпионат мира по Dota 2 проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

– Мы вышли в сетку виннеров, – подчеркнул в интервью пресс-службе организации Миненко. – На самом деле, было очень проблемно, нервно. Последняя карта – это вообще... фееричная победа. Просто выиграли и все. Таким пиком даже. У нас есть небольшое преимущество, мы вышли в топ-12. Мы будем играть сразу bo3 с виннеров, против какой-то команды. По-моему, это LGD Gaming, или какая-то другая команда.