Virtus.pro стала победителем "мэйджора" в Гамбурге

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 стал победителем ESL One Hamburg 2017. В финале первого турнира категории "мэйджор" в этом сезоне коллектив нанес поражение Team Secret. Счет поединка – 2:0. Кроме титула этот успех принес "медведям" 500 тысяч долларов и 750 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Проигравшему финалисту досталось 200 тысяч долларов и 450 очков. Общий призовой фонд соревнования составлял миллион долларов.

Гамбург (Германия)

ESL One Hamburg 2017

Плей-офф

Финал

Virtus.pro (Россия) – Team Secret (Европа) – 2:0

Virtus.pro: Владимир "No[o]ne" Миненко (Украина), Алексей "Solo" Березин, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба– Россия), Илья "Lil" Ильюк (Украина), Павел "9pasha" Хвастунов (Россия).

Team Secret: Язид "YapzOr" Жарадат (Иордания), Клемент "Puppey" Иванов (Эстония), Чжэн "MidOne" Йек Най (Малайзия), Адриан "Fata" Тринкс (Германия), Маркус "Ace" Хелград (Дания).