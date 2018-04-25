Virtus.pro начнет EPICENTER XL матчем с paiN Gaming

Стало известно расписание матчей группового этапа EPICENTER XL. Откроют соревнование compLexity Gaming и FlyToMoon. Российская Virtus.pro начнет турнир поединком против бразильской paiN Gaming. Соперником украинской Natus Vincere по 1-му туру будет OG.

Матчи будут проходить по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

В стадии на вылет матчи первых двух раундов нижней сетки будут проводиться до одной победы, гранд-финал – до трех, а остальные поединке – до двух. Финальная часть турнира пройдет в Москве с 27 апреля по 6 мая.

Ранее прямые приглашения получили Virtus.pro, Natus Vincere, Newbee, Team Liquid и Team Secret. OG, compLexity Gaming, Mineski, paiN Gaming, Team Empire и FlyToMoon прибились на "мэйджор" через региональные квалификации.

Призовой фонд соревнования составит один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Отметим, что ранее в России не проходили турниры данной категории.