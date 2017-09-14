Virtus.pro, Na’ Vi и Team Empire приглашены в закрытые отборочные ESL One Hamburg 2017

Организаторы ESL One Hamburg 2017 раздали приглашения на закрытые отборочные, которые пройдут с 21 по 24 сентября. В СНГ-регионе обладателями инвайтов стали Virtus.pro, Team Spirit, M19, Effect, Team Empire, Vega Squadron, Natus Vincere и Gambit Esports.
Еще четыре участника определятся по итогам открытой квалификации (15-17 сентября). Квалификационные соревнования также будут проходит в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Китае. LAN-финал состоится в Германии 26-29 октября.
Ранее прямые приглашения в финальную часть получили Newbee и Team Liquid. Призовой фонд турнира составит миллион долларов.
Revealing the direct closed qualifier invites for #ESLOne Hamburg 2017!– ESL Dota2 (@ESLDota2) 14 сентября 2017 г.
Who's your favorite in each region?https://t.co/udXpz5WI9U pic.twitter.com/BrFikUxsTF