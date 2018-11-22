16:00 | Киберспорт — DOTA 2

В Dota 2 исправили ошибки в описании вардов и Frost Shield

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Разработчики Dota 2 опубликовали небольшое обновление, в котором исправили ошибки в описании вардов и способности Lich – Frost Shield. Размер патча составил 132,2 МБ.

Список изменений:

1. Юниты от ультимейта Clinkz теперь смеются вместе с ним.

2. Исправлена ошибка, когда было невозможно снять Blinding Light.

3. Обновлены файлы локализации.

4. Исправлена ошибка в описании вардов. Теперь там прописаны корректные значения True Sight.

5. Исправлена ошибка в описании Frost Shield, где говорилось, что эффект длится только определенное количество атак.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/v-dota-2-ispravili-oshibki-v-opisanii-vardov-i-frost-shield

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