В Dota 2 исправили ошибки в описании вардов и Frost Shield

Разработчики Dota 2 опубликовали небольшое обновление, в котором исправили ошибки в описании вардов и способности Lich – Frost Shield. Размер патча составил 132,2 МБ.
Список изменений:
1. Юниты от ультимейта Clinkz теперь смеются вместе с ним.
2. Исправлена ошибка, когда было невозможно снять Blinding Light.
3. Обновлены файлы локализации.
4. Исправлена ошибка в описании вардов. Теперь там прописаны корректные значения True Sight.
5. Исправлена ошибка в описании Frost Shield, где говорилось, что эффект длится только определенное количество атак.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/v-dota-2-ispravili-oshibki-v-opisanii-vardov-i-frost-shield
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