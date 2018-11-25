В Dota 2 исправили критический баг Meepo

После патча 7.20c разработчики Dota 2 выпустили еще одно обновление: пользователь reddit Magesunite считает, что это экстренный патч для исправления критического бага Meepo. Из-за ошибки Valve герой начал моментально получать 25 уровень в матчах.

Список изменений:

1. Исправлен критический баг Meepo.

2. Исправлена ошибка таланта Naga Siren: она не получала +12 ловкости.

3. Исправлена ошибка Take Aim у Sniper: способность становилась перманентно неактивной, если герой погибал под ее баффом.

4. Талант Puck на 15 уровне увеличен с +12 процентов к усилению заклинаний до +15 проценто ( в обновлении 7.20 изменился с +8 процентов на +12 процентов вместо +8 процентов на +15 процентов).

5. Исправлена ошибка ультимейта Drow Ranger: он наносил бонусный магический урон вместо физического.

Обновление 7.20 появилось в "Доте" 19 ноября. В нем разработчики изменили игровую карту, убрали опыт за денаи крипов, переработали баланс героев и предметов и добавили Grimstroke в Captain's Mode.