Украинец Resolut1on вместе с VGJ.Storm вышел в финал "майнора" в Тайланде

Американская VGJ.Storm одержала победу над Fnatic в полуфинальном матче плей-офф GESC: Thailand Minor со счетом 2:0. Теперь команда Романа "Resolut1on" Фоминка встретится в решающем поединке с китайской Keen Gaming, которая не пустила в финале Team Secret.

GESC: Thailand Minor проходит с 9 по 12 мая в Бангкоке. Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов и 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Напомним, российская Vega Sqaudron снялась с турнира из-за проблем с получением виз для другого турнира.

Бангкок (Таиланд)

GESC: Thailand Minor

Плей-офф

Полуфинал

VGJ.Storm – Fnatic – 2:0

Team Secret – Keen Gaming – 1:2

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