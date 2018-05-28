Третий игрок Virtus.pro получил немецкий автомобиль за титул MVP

Украинский игрок средней линии российской Virtus.pro Владимир "No[o]ne" Миненко был признан самым ценным игроком прошедшего ESL One Birmingham 2018. Вместе с титулом MVP киберспортсмен получил автомобиль немецкой марки, стоимость которого составляет около 50 тысяч евро. В финале турнира категории Major "Медведи" переиграли американскую OpTic Gaming со счетом 3:0.

Напомним, что ранее члены Virtus.pro уже получали подобную награду на турнирах от ESL. Обладателями автомобилей становились игроки поддержки Алексей "Solo" Березин и Владимир "RodjER" Никогосян.

В соревновании принимали участие 12 команд. Общий призовой фонд ESL One Birmingham 2018 составлял миллион долларов. Ранее турниры категории "мэйджор" в Великобритании не проводились.