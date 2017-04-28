Thunderbirds украинца "Resolut1on" покинула The Kiev Major

Состав по Dota 2 американской организации Evil Geniuses переиграл в 1/8 финала The Kiev Major европейский коллектив Thunderbirds, в составе которого роль первой позиции исполняет украинский игрок Роман "Resolut1on" Фоминок. На чемпионате используется формат single elimination, при котором участник вылетает после первого поражения в плей-офф. В следующем раунде EG предстоит встретиться с победителем противостояния Team Secret эстонца "Puppey" и бразильской SG e-Sports.

Все встречи стадии игр на выбывание пройдут на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/8 финала

Evil Geniuses (США) – Thunderbirs (Европейский Союз) – 2:1