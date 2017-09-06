Спортивный директор Team Empire: "О цене трансфера RodjeR в Na’Vi договорились быстро"

Спортивный директор Team Empire Александр "Stranger" Соломонов в своем официальном сообществе в социальной сети "Вконтакте" раскрыл подробности перехода в Na’Vi Владимира "RodjeR" Никогосяна. На прошедшем The International 2017 Team Empire смогла попасть в топ-8, тем самым заработав более 500 тысяч долларов. Na' Vi не смогла отобраться на главный турнир года по Dota 2.

– RodjeR обратился ко мне с просьбой о трансфере, так как ему было не комфортно играть в текущем составе, – рассказал Соломонов. – Прежде чем отпустить Никогосяна, мы проанализировали рынок игроков и увидели варианты, которые могут усилить команду. Кроме того, мы понимали, что трансферная стоимость RodjeR возросла после довольно удачного выступления Team Empire на The International. Также нельзя было не учитывать личное желание RodjeR играть с SonneikO. Поэтому было принято решение вступить в переговоры с NaVi по возможному трансферу. О цене с украинской организацией договорились быстро.