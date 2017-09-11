Состав М19 пополнил бывший игрок "Кибер Анжи"

Российская организация М19 объявила о подписании контрактов с Ярославом "Pikachu" Василенко и Альбертом "Aoharide" Гаревым. Украинец Pikachu ранее играл за такие коллективы, как Elements Pro Gaming, Effect , Comanche и Cyber Anji, представлявший футбльный клуб "Анжи". Василенко займет в М19 центральную линию.

Россиянин Aoharide известен по выступлениям за составы Comanche и Double Dimension. Гарев в своей новой команде будет играть на позиции саппорта. Напомним, в прошлом месяце из М19 ушли Михаил "Misha" Агатов и Игорь "iLTW" Филатов.

– Решафл выдался для нас очень непростым, и сбор коллектива закончился недавно, – цитирует менеджера состава по Dota 2 Сергея Быковского официальный сайт команды. – Ребята уже прибыли на буткемп и начали подготовку к играм. Сезон состоит из множества турниров, и мы постараемся показать хороший результат.