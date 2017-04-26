Представлена сетка плей-офф The Kiev Major

Сегодня сразу после окончания группового этапа The Kiev Major организаторы турнира представили сетку плей-офф. Победители группы российская Virtus.pro и европейская Team Secret поборются в 1/8 финала с китайской IG.V и бразильской SG e-Sports, замкнувшими таблицу первой стадии. Thunderbirds украинца Романа "Resolut1on" Фоминка встретится с американской Evil Geniuses.

В первом раунде плей-офф также сойдутся действующий чемпион мира – китайская Team Random – и триумфатор последнего "мэйджора" в Бостоне европейская OG. Заключительные поединки первого турнира большого шлема в СНГ пройдут с 27 по 30 апреля на сцене на Национального дворца искусств "Украина" в Киеве. Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона долларов.