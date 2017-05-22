Newbee – первый участник турнира Galaxy Battles, который пройдет на 20-тысячной арене в Китае. КИБЕРСПОРТ - DOTA 2. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:01 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Newbee – первый участник турнира Galaxy Battles, который пройдет на 20-тысячной арене в Китае

Newbee. Фото Пресс-служба Newbee
Newbee. Фото Пресс-служба Newbee
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Организаторы турнира Galaxy Battles пригласили на турнир китайскую Newbee. Коллектив стал первым участником турнира, который пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Арена вмещает 20 тысяч зрителей. Прямые инвайты на соревнования получат еще три команды. Оставшиеся четыре определятся по итогам квалификаций в Китае, Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Индии. Примечательно, что турнир будет проходить в одно время с The Summit 7. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.

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