Newbee – первый участник турнира Galaxy Battles, который пройдет на 20-тысячной арене в Китае

Организаторы турнира Galaxy Battles пригласили на турнир китайскую Newbee. Коллектив стал первым участником турнира, который пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Арена вмещает 20 тысяч зрителей. Прямые инвайты на соревнования получат еще три команды. Оставшиеся четыре определятся по итогам квалификаций в Китае, Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Индии. Примечательно, что турнир будет проходить в одно время с The Summit 7. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.