Менеджер Natus Vincere подчеркнул: перед командой нет задачи попасть на StarLadder и DAC

Менеджер состава Natus Vincere по Dota 2 Игорь "caff" Сидоренко подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что команда намерена выполнять поставленные задачи планомерно. По его словам, перед коллективом не стоит цели во что бы то ни стало квалифицироваться на ближайшие турниры – StarLadder и DAC.

– Наша глобальная цель – построить успешную профессиональную команду, – подчеркнул Сидоренко. – В целом работаем по принципу "маленьких шагов". Можно сказать, этот буткемп – это первый шаг: познакомиться, понять друг друга, определить свой стиль игры и стратегии.

Во время буткемпа предстоит также сыграть отборы на StarLadder и DAC, мы воспринимаем это тоже как подготовку в виде официальных игр. Мы не расстроимся, если преодолеть квалификации у нас не получится, и полученное свободное время с большим удовольствием потратим на тренировки и буткемп, но победы всегда приятны и будет здорово, если мы увидим первые результаты так быстро.

Следующим своим шагом считаем попасть на The Kiev Major и достойно выступить там.

– Во время квалификации Dota Asian Championships 2017 Ukraine Na`Vi предстоит сыграть за несколько непривычный для многих регион – Европу. Каковы плюсы и минусы этого – как для команды, так и для самих игроков?

– Организаторы Dota Asian Championships 2017 сами определили нас в этот регион. Однако в данный момент нам абсолютно безразлично, против кого играть, так как наша цель – строить команду. Европейский регион сейчас силен, к тому же появилось несколько новых интересных команд.

Что касается The Kiev Major, придет время и мы определимся, где играть. Повторюсь, сейчас для нас это большой роли не играет.