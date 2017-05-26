M19 подписала состав по Dota с двумя бывшими игроками "Анжи"

Российская киберспортивная организации M19 сообщила о создании состава по дисциплине Dota 2. В новую команду вошли Глеб "Funn1k" Липатников, Николай "Muriel" Байков, Александр "Nix" Левин, Игорь "iLTW" Филатов и Михаил "Misha" Агатов . Напомним, что двое последних выступали за "Cyber Anji", представляющую футбольный клуб "Анжи". Игроки покинули команду после заявлений о невыплате зарплаты.

– Мы прекрасно понимаем, что успешное развитие киберспортивной организации на рынке СНГ невозможно без состава по самой популярной дисциплине региона, – сообщил Юрий Марков, директор по дисциплинам M19. – Игроки состава амбициозны, желают работать и развиваться – эти качества мы искали в первую очередь. Уверен, их вступление в М19 станет началом долгосрочного и продуктивного сотрудничества.