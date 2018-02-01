Lil перешел из Virtus.pro в Na' Vi

Российская Virtus.pro объявила о подписании контракта с игроком Natus Vincere Владимиром "RodjER" Никогосяном. Соглашение с россиянином рассчитано на два года. В составе "медведей" RodjER заменит Илью "Lil" Ильюка, который присоединится к Na’Vi.

Ранее Никогосян выступал за Prodota Gaming, FlipSid3 Tactics, Effect, Team Empire и Natus Vincere.

– Я очень рад, что переговоры с Роджером и Na’Vi завершились успешно, – цитирует генерального менеджера Романа Дворянкина официальный сайт Virtus.pro. – Для нас это важное усиление перед началом решающей половины сезона. Как вы уже поняли, нас покидает Lil.

От лица организации хочу сказать ему большое спасибо за вклад в победы команды. Илья проявил себя большим профессионалом как в игровом, так и в медийном аспекте. Это было непростое решение, но я уверен, что оно положительным образом скажется на результатах команды. Хочу пожелать Илье успехов в его карьере.