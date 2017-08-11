LGD гарантировала себе попадание в четверку The International и 1,7 миллиона долларов призовых

Китайская LGD Gaming переиграла соотечественников из Invictus Gaming в четвертом раунде нижней сетки The International 2017 – чемпионата мира по Dota 2. Счет встречи – 2:0. Благодаря этому результату LGD гарантировала себе попадание в четверку сильнейших и 1,7 миллиона долларов призовых. IG покинула чемпионат. В следующем раунде LGD встретится с европейской Team Liquid – последней командой на турнире, не представляющей Китай.

Напомним, вчера "Ликвид" выбила российскую Virtus.pro из турнира. Всего в плей-офф седьмого чемпионата мира пробились 16 команд. Стадия игр на выбывание проходит на этой неделе в "Ки-арена" в Сиэтле. Призовой фонд The International 2017 составляет 24,1 миллиона долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф (Нижняя сетка)

Полуфинал

LGD Gaming: Ame – Ван Чуньюй, Maybe – Яо Лу, Victoria – Чэнь Гуаньхун, ELeVeN – Жэнь Янвэй, Yao – Яо Чжэнчжэн (все – Китай);

Invictus Gaming: Xxs – Лин Дзин, BoBoKa – Е Чжибяо, BurNIng – Сюй Чжилэй, Q – Фу Бинь, Op – Оу Пэн (все – Китай);